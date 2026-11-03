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Jind News: सरकार और संगठन के तालमेल से विकास को मिल रही गति

Tue, 03 Nov 2026 02:14 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 02:14 AM IST
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Development gaining momentum through synergy between the government and organizations
02जेएनडी11: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता से मिलते हुए आशुतोष शर्मा। कार्यकर्ता
जींद। भाजपा कार्यकर्ता आशुतोष शर्मा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और ग्रामीण विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है। सरकार का प्रयास है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचें और प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाए।
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आशुतोष शर्मा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता के संगठनात्मक प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी किसी भी राजनीतिक दल की महत्वपूर्ण ताकत होती है। पार्टी कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं और नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं।
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उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय से विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। भाजपा सेवा, समर्पण और अनुशासन के आधार पर कार्य करने में विश्वास रखती है। संवाद
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