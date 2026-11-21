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गन्ने का भाव कम से कम 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा का नरवाना तहसील कार्यालय में धरना जारी रहा। राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह के नेतृत्व में किसान पिकअप वाहन से जींद शुगर मिल पहुंचे और वहां चल रहे धरने में शामिल होकर समर्थन दिया। किसानों ने गन्ने के भाव में मात्र 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए इसे नाकाफी बताया। उन्होंने कहा कि खेती की बढ़ती लागत को देखते हुए गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल किया जाए। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। संवाद