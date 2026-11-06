Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Daughters from Yudhveer Akhara make their mark at the National School Games, bringing glory to the state by winning four medals.

Jind News: राष्ट्रीय स्कूल खेलों में युद्धवीर अखाड़े की बेटियों का डंका, चार पदक जीतकर बढ़ाया प्रदेश का मान

Fri, 06 Nov 2026 02:33 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 02:33 AM IST
विज्ञापन
Daughters from Yudhveer Akhara make their mark at the National School Games, bringing glory to the state by winning four medals.
फोटो :: पहलवान निशा के साथ प्रशिक्षक सीमा। स्रोत प्रशिक्षक - फोटो : samvad
सोनीपत। प्रतिभा, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के दम पर ककरोई रोड स्थित युद्धवीर अखाड़े की बेटियों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुश्ती का लोहा मनवाया है। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 31 अक्तूबर से 2 नवंबर तक आयोजित 70वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में अखाड़े की पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार पदक अपने नाम किए। राखी ने रजत पदक जीतकर उपलब्धि हासिल की, जबकि शिवानी, सीता और निशा ने कांस्य पदकों पर कब्जा जमाकर हरियाणा का गौरव बढ़ाया।
विज्ञापन

प्रशिक्षक कुलबीर राणा ने बताया कि पहलवानों ने पूरे आत्मविश्वास और दमखम के साथ मुकाबले लड़े। मैट पर उनकी तकनीक, फुर्ती और संघर्षशीलता ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। कठिन प्रतिस्पर्धा के बीच खिलाड़ियों ने शानदार खेल भावना का परिचय देते हुए पदक तालिका में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।
विज्ञापन

राखी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर रजत पदक हासिल किया। वहीं शिवानी, सीता और निशा ने कड़े मुकाबलों में प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देते हुए कांस्य पदक जीतकर अखाड़े का मान बढ़ाया। पहलवानों ने साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन, कठिन परिश्रम और मजबूत इच्छाशक्ति के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर भी सफलता का परचम लहराया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विजेता पहलवानों को जिला परिषद की सीईओ डॉ. अनमोल, जिला खेल अधिकारी मनोज यादव, प्रशिक्षक सीमा राणा, समीक्षा खरब, अखाड़ा संचालक देवी सिंह, हिंद केसरी युद्धवीर राणा ने बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed