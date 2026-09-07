Jind News: आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान बने दलशेर रेढू, सचिव धीरज जैन
रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:45 PM IST
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जींद। नई अनाज मंडी स्थित राधाकृष्ण धर्मशाला में सोमवार को आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन की जनरल बॉडी की बैठक सतपाल सिंधु की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन कर दलशेर रेढू को प्रधान चुना गया।
आढ़ती जयकिशन पिलानिया ने प्रधान पद के लिए दलशेर रेढू के नाम का प्रस्ताव रखा बैठक में मौजूद अधिकांश आढ़तियों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव का समर्थन कर दलशेर रेढू को सर्वसम्मति से प्रधान चुना।
इसके अलावा राजेंद्र उर्फ राजा ढांडा को संरक्षक, राजेंद्र ढुल रामराय उर्फ वकील को उपप्रधान, धीरज जैन को सचिव, राकेश भारद्वाज को कोषाध्यक्ष और संदीप मोर को प्रेस प्रवक्ता चुना गया।
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नवनियुक्त प्रधान दलशेर रेढू ने आढ़तियों का आभार जताते हुए कहा कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे और आढ़तियों व किसानों के हितों के लिए मजबूती से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आढ़तियों के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और भ्रष्टतंत्र के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बैठक में पूर्व प्रधान रमेश सांगवान सहित एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे।
बैठक में पूर्व प्रधान रमेश सांगवान, सत्यवान उर्फ सत्तू रेढू, आकाश गोयल, संदीप मलिक, सतीश मित्तल, सुरेश कुमार जागलान, बलवान रेढू, रणबीर शर्मा, सुरेश शर्मा, सुनील शर्मा, सतीश रेढू और तस्वीर खटकड़ मौजूद रहे।
07जेएनडी06: नई अनाज मंडी की राधाकृष्ण धर्मशाला में बैठक के दौरान प्रधान पद को लेकर चर्चा करते हुए आढ़ती। स्रोत: आढ़ती
07जेएनडी07:आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान दलशेर रेढू।
07जेएनडी08 :आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव धीरज जैन।
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आढ़ती जयकिशन पिलानिया ने प्रधान पद के लिए दलशेर रेढू के नाम का प्रस्ताव रखा बैठक में मौजूद अधिकांश आढ़तियों ने हाथ उठाकर प्रस्ताव का समर्थन कर दलशेर रेढू को सर्वसम्मति से प्रधान चुना।
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इसके अलावा राजेंद्र उर्फ राजा ढांडा को संरक्षक, राजेंद्र ढुल रामराय उर्फ वकील को उपप्रधान, धीरज जैन को सचिव, राकेश भारद्वाज को कोषाध्यक्ष और संदीप मोर को प्रेस प्रवक्ता चुना गया।
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नवनियुक्त प्रधान दलशेर रेढू ने आढ़तियों का आभार जताते हुए कहा कि वह सभी को साथ लेकर चलेंगे और आढ़तियों व किसानों के हितों के लिए मजबूती से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आढ़तियों के हितों से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा और भ्रष्टतंत्र के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। बैठक में पूर्व प्रधान रमेश सांगवान सहित एसोसिएशन के कई सदस्य मौजूद रहे।
बैठक में पूर्व प्रधान रमेश सांगवान, सत्यवान उर्फ सत्तू रेढू, आकाश गोयल, संदीप मलिक, सतीश मित्तल, सुरेश कुमार जागलान, बलवान रेढू, रणबीर शर्मा, सुरेश शर्मा, सुनील शर्मा, सतीश रेढू और तस्वीर खटकड़ मौजूद रहे।
07जेएनडी06: नई अनाज मंडी की राधाकृष्ण धर्मशाला में बैठक के दौरान प्रधान पद को लेकर चर्चा करते हुए आढ़ती। स्रोत: आढ़ती
07जेएनडी07:आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान दलशेर रेढू।
07जेएनडी08 :आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव धीरज जैन।