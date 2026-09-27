Jind News: कपास-धान 1509 के भाव ने किसानों को दी राहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उचाना। इन दिनों मंडी में कपास और धान 1509 की आवक शुरू हो गई है। दोनों फसलों के भाव पिछले साल की तुलना में बेहतर मिल रहे हैं। प्राइवेट बोली में अच्छे दाम मिलने से किसानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है।मंडी में 23 सितंबर को कपास का अधिकतम भाव 8,860 रुपये प्रति क्विंटल रहा। 24 सितंबर को यह 8,650 और 25 सितंबर को 8,560 रुपये प्रति क्विंटल तक रहा। पिछले साल इसी अवधि में कपास का अधिकतम भाव करीब 6,200 रुपये प्रति क्विंटल था। इस लिहाज से इस बार किसानों को कपास के काफी बेहतर दाम मिल रहे हैं।इसी तरह धान 1509 के भाव भी पिछले साल से ऊपर चल रहे हैं। 23 सितंबर को इसका अधिकतम भाव 4,240 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि 24 सितंबर को 4,200 और 25 सितंबर को 4,115 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिला। पिछले साल इसी समय धान 1509 का अधिकतम भाव करीब 3,200 रुपये प्रति क्विंटल था।किसान जगता, पवन, राजबीर और सुभाष ने बताया कि इस बार समय पर बारिश नहीं होने के कारण धान 1509 का उत्पादन प्रभावित हुआ है। ऐसे में भाव में बढ़ोतरी से उत्पादन कम होने से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की उम्मीद है। इस बार बारिश कम होने के कारण धान 1509 की फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। मौसम की शुरुआत में ही बीते साल की तुलना में बेहतर भाव मिल रहे हैं। किसानों को उम्मीद है कि जिस तरह भाव बढ़ रहे हैं, उससे उत्पादन कम होने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई हो सकेगी। कपास की फसल में पिछले कई वर्षों से बीमारी आने के कारण इस बार किसानों ने कपास की बिजाई भी कम की है। वहीं, कपास के भाव बीते साल की तुलना में अधिक मिल रहे हैं।मार्केट कमेटी सचिव योगेश ने बताया कि मंडी में बीते साल की तुलना में कपास और धान 1509 के अधिक भाव किसानों को मिल रहे हैं। मंडी में दोनों फसलों की खरीद को लेकर पुख्ता प्रबंध किए गए हैं।