Jind News: कार की टक्कर से घायल स्कूटी सवार की हालत गंभीर

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लोधर निवासी राजेश ने एफआईआर में बताया कि तीन अक्तूबर सुबह उसका भाई रोहताश खेत में काम करके इलेक्ट्रिक स्कूटी से गांव लौट रहा था। जब वह बीच रास्ते पहुंचा तो सामने से तेज रफ्तार में आ रही सफेद रंग की वैगनआर कार ने टक्कर मार दी। कार को गांव का ही सेवा चला रहा था। हादसे में रोहताश गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उसके सामने हुआ था। वह भी खेतों से घूमकर घर की तरफ लौट रहा था। इसके बाद वह निजी वाहन की व्यवस्था कर घायल भाई को नरवाना के निजी अस्पताल ले गया। वहां से चिकित्सकों ने उसे दूसरे अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। बाद में परिजन उसे पीजीआई रोहतक ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। थाना प्रभारी मोनिका ने बताया कि इस मामले में कार चालक के खिलाफ एपुआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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जींद। उचाना क्षेत्र में लोधर से काब्रच्छा रोड पर कार की टक्कर से स्कूटी सवार लोधर निवासी रोहताश घायल हो गया। हादसे के 13 दिन बाद भी उसकी हालत ऐसी नहीं है कि वह पुलिस को बयान दे सके। पुलिस ने घायल के भाई राजेश की शिकायत पर कार चालक सेवा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।