Jind News: आयुष मेगा शिविर में 180 मरीजों की जांच, 100 पौधे बांटे

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इस दौरान शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच के साथ पौधारोपण, पौधों का वितरण और स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं। शिविर के संयोजक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी एवं जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉ. योगेश कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक करना रहा।पर्यावरण संरक्षण और औषधीय पौधों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को 100 फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधे वितरित किए गए। साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। डॉ. योगेश कुमार ने ग्रामीणों को संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।