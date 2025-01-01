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Jind News: आयुष मेगा शिविर में 180 मरीजों की जांच, 100 पौधे बांटे

Sun, 18 Oct 2026 12:45 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:45 AM IST
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saplings distributed at the AYUSH mega camp
17जेएनडी03: आयुष ग्राम सुलहेड़ा में आयोजित ​शिविर में स्वास्थ्य की जांच करवाने आए ग्रामीण। संवा
जींद। आयुष विभाग की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत आयुष ग्राम सुलेहड़ा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आयुष मेगा शिविर लगाया गया। शिविर में 180 मरीजों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सा सेवाएं और दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं।
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इस दौरान शुगर व ब्लड प्रेशर की जांच के साथ पौधारोपण, पौधों का वितरण और स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियां भी आयोजित की गईं। शिविर के संयोजक आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी एवं जिला योग कोऑर्डिनेटर डॉ. योगेश कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य ग्रामीणों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के साथ आयुष चिकित्सा पद्धति के प्रति जागरूक करना रहा।
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पर्यावरण संरक्षण और औषधीय पौधों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीणों को 100 फलदार, फूलदार एवं औषधीय पौधे वितरित किए गए। साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। डॉ. योगेश कुमार ने ग्रामीणों को संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ योग और प्राणायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
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