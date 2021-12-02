Jind News: चोरी के पांच मोबाइल सहित युवक गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:44 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:44 AM IST
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नरवाना। चोरी के मोबाइल फोन सस्ते दाम पर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे एक युवक को धमतान साहिब पुलिस चौकी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कैथल जिले के गांव जाखौली निवासी कृष्ण के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से पांच मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ थाना गढ़ी में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
चौकी प्रभारी एसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि 16 अक्टूबर को एएसआई सुरेश कुमार पुलिस टीम के साथ गांव धमतान साहिब के बस अड्डे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कृष्ण चोरी के मोबाइल फोन अपने पास रखता है और उन्हें कम कीमत पर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के मुताबिक, वह कालवन की ओर से महासिंह वाला टी-प्वाइंट की तरफ आने वाला था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने महासिंह वाला टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी कर दी। कुछ समय बाद वहां पहुंचे संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान उसकी पैंट की जेबों से पांच मोबाइल फोन बरामद हुए। इनमें आईफोन 17, आईफोन 13, ओप्पो ए59, वीवो टी3 और रेडमी नोट 6 प्रो शामिल हैं।
आरोपी के कब्जे से पांच मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस बरामद फोन के संबंध में आवश्यक जांच कर रही है।
— एसआई हरजिंदर सिंह, प्रभारी, पुलिस चौकी धमतान साहिब
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चौकी प्रभारी एसआई हरजिंदर सिंह ने बताया कि 16 अक्टूबर को एएसआई सुरेश कुमार पुलिस टीम के साथ गांव धमतान साहिब के बस अड्डे पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कृष्ण चोरी के मोबाइल फोन अपने पास रखता है और उन्हें कम कीमत पर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना के मुताबिक, वह कालवन की ओर से महासिंह वाला टी-प्वाइंट की तरफ आने वाला था। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने महासिंह वाला टी-प्वाइंट पर नाकाबंदी कर दी। कुछ समय बाद वहां पहुंचे संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई। इस दौरान उसकी पैंट की जेबों से पांच मोबाइल फोन बरामद हुए। इनमें आईफोन 17, आईफोन 13, ओप्पो ए59, वीवो टी3 और रेडमी नोट 6 प्रो शामिल हैं।
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आरोपी के कब्जे से पांच मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस बरामद फोन के संबंध में आवश्यक जांच कर रही है।
— एसआई हरजिंदर सिंह, प्रभारी, पुलिस चौकी धमतान साहिब