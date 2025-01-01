Jind News: शूर्पणखा प्रसंग में नृत्य को बताया उचित

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नरवाना। नरवाना के हुड्डा ग्राउंड में श्री भारतीय कला केंद्र की रामलीला में शूर्पणखा प्रसंग के दौरान हुए नृत्य को लेकर हुई वायरल वीडियो पर उठे सवालों पर किन्नर समाज की महंत रेशमा माई ने अपना पक्ष रखा। शनिवार शाम रामलीला मंच पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रस्तुति को उचित बताते हुए कहा कि इसमें कुछ भी अशोभनीय नहीं था। महंत रेशमा माई ने कहा कि शूर्पणखा के विभिन्न रूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें मीनाक्षी भी एक रूप था। इसी रूप को ध्यान में रखते हुए किन्नर समाज की सदस्य सिम्मी ने रामलीला मंच पर नृत्य प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा कि प्रस्तुति का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं था। उनके अनुसार, नृत्य को अशोभनीय बताना उचित नहीं है। प्रेस वार्ता के दौरान नृत्य प्रस्तुत करने वाली सिम्मी भी मौजूद रही। संवाद