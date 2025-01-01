Jind News: रानी तालाब के पास 100 करोड़ से बनेगी लाइब्रेरी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग

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परियोजना का उद्देश्य शहर में सुविधाओं का विस्तार करने के साथ बाजार क्षेत्र में पार्किंग और यातायात से जुड़ी परेशानियों को कम करना है। नगर परिषद की ओर से इस योजना को गति देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नगर परिषद की चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी ने परियोजना को जल्द आगे बढ़ाने के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।परिषद का प्रयास है कि योजना से जुड़ी आगामी औपचारिकताएं पूरी करवाकर इसी माह टेंडर जारी कराए जा सकें। हालांकि, टेंडर जारी होने और निर्माण कार्य शुरू होने की समय-सीमा संबंधित मंजूरियों और प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।एक ही परिसर में मिलेंगी कई सुविधाएं : प्रस्तावित योजना के तहत लाइब्रेरी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित करने की तैयारी है।लाइब्रेरी बनने से विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को पढ़ाई के लिए बेहतर स्थान मिल सकेगा। वहीं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पार्किंग की सुविधा इस परियोजना का अहम हिस्सा होगी, क्योंकि बाजार में खरीदारी और अन्य कामों के लिए आने वाले लोगों को वाहन खड़े करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।बाजार में जाम से राहत मिलने की उम्मीद : शहर के बाजारों में वाहनों की आवाजाही और पार्किंग की कमी के कारण कई बार यातायात प्रभावित होता है। सड़क किनारे वाहन खड़े होने से रास्ता संकरा हो जाता है और जाम की स्थिति बनती है।रानी तालाब के पास प्रस्तावित पार्किंग विकसित होने से बाजार आने वाले लोगों को अपने वाहन खड़े करने के लिए व्यवस्थित जगह मिल सकती है। इससे सड़कों पर दबाव कम होगा।