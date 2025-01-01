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Jind News: उचाना से जींद पहुंचेगा शहर का कचरा, 3.31 लाख का टेंडर जारी

Fri, 02 Oct 2026 02:07 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:07 AM IST
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City waste to be transported from Uchana to Jind; tender worth 3.31 lakh issued.
01जेएनडी04: शहर के हांसी रोड पर बनाया गया डंपिंग प्वाइंट। संवाद
उचाना। शहर में जमा होने वाले ठोस कचरे के उचित निस्तारण की दिशा में नगर पालिका उचाना ने कदम बढ़ाया है। नगर पालिका ने डंपिंग साइट से जींद स्थित प्रोसेसिंग साइट तक ठोस कचरा पहुंचाने के लिए 3 लाख 31 हजार 500 रुपये का टेंडर जारी किया है। चयनित एजेंसी को कचरे की लोडिंग, अनलोडिंग, ढुलाई और परिवहन का काम करना होगा। इससे उचाना में कचरे के निस्तारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
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टेंडर की अवधि 730 दिन यानी दो वर्ष रखी गई है। ऑनलाइन बोली प्रक्रिया एक अक्तूबर से शुरू हो गई है और इच्छुक बोलीदाता सात अक्तूबर तक आवेदन कर सकेंगे। तकनीकी बोली आठ अक्तूबर को सुबह 10 बजे खोली जाएगी।
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नगर पालिका के अनुसार, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद उचाना से नियमित रूप से कचरे का उठान कर जींद-हांसी रोड स्थित प्रोसेसिंग साइट तक पहुंचाया जाएगा। इससे डंपिंग साइट पर कचरा जमा रहने की समस्या कम होगी और उसके निस्तारण की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा सकेगा। नियमित उठान से शहर में गंदगी और दुर्गंध की समस्या कम होने की उम्मीद है। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
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बॉक्स
उचाना एमसी डंपिंग साइट का कचरा उठाकर जींद-हांसी रोड पर बनाए गए डंपिंग साइट पर पहुंचाना है ताकि शहर को सुंदर व स्वच्छ रखा जा सके। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उचाना से प्रतिदिन कूड़े का उठान होकर जींद में डंपिंग साइट पर डाला जाएगा। जहां से उसको निस्तारण किया जा सकेगा।
-सौरभ जैन, सचिव उचाना नगर पालिका।
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