Jind News: चाबी छिपाकर गए परिवार के घर से 10 लाख की नकदी चोरी

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सफीदों। शहर के वार्ड नंबर सात स्थित न्यू मॉडर्न कॉलोनी में अज्ञात चोर मकान का ताला खोलकर 10 लाख रुपये की नकदी चोरी कर ले गए। पैतृक गांव रामपुरा निवासी नीरज कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 18 अगस्त को वह परिवार सहित नए बस स्टैंड स्थित शिव मंदिर में पूजा करने गए थे। घर से निकलते समय मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर उसकी चाबी बाहर एक स्थान पर छिपा दी थी। उन्होंने हाल ही में मकान बेचा था जिससे मिले 10 लाख रुपये घर में रखे थे। वापस लौटने पर ताला खुला मिला और नकदी गायब थी। जांच अधिकारी मनजीत कुमार ने बताया कि अज्ञात चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद