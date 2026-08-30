Jind News: अनाज मंडी में भाकियू की मासिक बैठक एक सितंबर को

विज्ञापन

सफीदों। भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक शहर की नई अनाज मंडी में एक सितंबर को हाेगी। बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। जानकारी देते हुए यूनियन सफीदों हलका प्रधान नवीन कुमार ने कहा कि बैठक में किसानों के मुद्दे के साथ, मजदूरों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में धान के साथ गन्ने की फसल के भाव को लेकर बातचीत की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रदेश प्रवक्ता छज्जू राम कंडेला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामफल कंडेला, नफे सिंह इगरा, रामफल जागलान के अलावा अनेकों किसान नेता भाग लेंगे। संवाद