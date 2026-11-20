विज्ञापन

कार्यक्रम में आढ़तियों ने भाकियू प्रदेश प्रवक्ता छाज्जूराम कंडेला, निमनाबाद सफीदों के प्रधान सुखदेव पटवारी, जिला प्रधान नवीन मलिक और राजेश झोरड़ को पटका पहनाकर सम्मानित किया। आढ़ती राजेश ने कहा कि खरीद सीजन के दौरान भाकियू पदाधिकारियों ने आढ़तियों के साथ मिलकर काम किया। उन्होंने नगूरां खरीद केंद्र पर किसानों की फसल की खरीद करवाने में अहम भूमिका निभाई। उनके सहयोग से केंद्र पर आई पूरी फसल की खरीद करवाने में मदद मिली।भाकियू प्रदेश प्रवक्ता छाज्जूराम कंडेला ने किसानों से एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के खिलाफ लिए जाने वाले फैसलों के विरोध में सभी किसानों को संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए। आपसी मनमुटाव भुलाकर किसान हितों के लिए मिलकर काम करना जरूरी है। उन्होंने सम्मान के लिए आढ़तियों का आभार जताया। इस अवसर पर आढ़ती रोहतास, सुरेंद्र कुमार तथा किसान राजेश, दलबीर, विकास और राममेहर मौजूद रहे।