भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल : ऋषिपाल हैबतपुर

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ऋषिपाल हैबतपुर ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। उन्होंने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में सरकार के प्रति रोष है। उन्होंने उत्तराखंड के हल्द्वानी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को सरकार की ओछी हरकत बताया। हैबतपुर ने सरकार से जनता के वास्तविक मुद्दों का समाधान करने की अपील की।उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ हुए समझौते को लागू न करने को सरकार की वादाखिलाफी बताया। सफाई कर्मचारियों के आंदोलन पर लाठीचार्ज और एफआईआर दर्ज करने की भी निंदा की। कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों के संघर्ष में उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया।ऋषिपाल हैबतपुर ने बताया कि 26 सितंबर को सफीदों और जुलाना में कार्यकर्ता अधिवेशन होंगे। उन्होंने पदाधिकारियों से इनमें अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर पूर्व विधायक सुभाष गंगोली, बलराम कटवाल और जगबीर ढिगाना मौजूद थे। संगठन महासचिव पवन दुहन, जिला उपाध्यक्ष राममेहर निडाना सहित कई अन्य नेता भी उपस्थित थे।