Jind News: लेखिका अंशुल तोमर को मिला भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

अंशुल तोमर लेखिका, उपन्यासकार, कहानीकार और कवयित्री के रूप में सक्रिय हैं। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों, जीवन के अनुभवों और रचनात्मक विचारों की झलक मिलती है। उनकी प्रकाशित पुस्तकों में कविता संग्रह ‘बुने हुए शब्द’ के अलावा ‘बेटियों से भरा घर’, ‘जीवन एक अभयारण्य’ और ‘मौन वादे’ शामिल हैं।सम्मान मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए अंशुल ने इसे गर्व और प्रोत्साहन का विषय बताया। उन्होंने यह पुरस्कार अपने पति विकाश विजयराज को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि उनकी साहित्यिक यात्रा में पति का निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन महत्वपूर्ण रहा है। परिवार का साथ रचनात्मक सफर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है।अंशुल ने कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और अधिक उत्साह व समर्पण के साथ साहित्य सृजन करने के लिए प्रेरित करेगा। उनके अनुसार, साहित्य विचारों और भावनाओं को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है।