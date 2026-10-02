Jind News: अर्जुन स्टेडियम की टीम ने बीबीपुर को हरा जीता खिताब

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सेवा संकल्प अभियान के तहत वीरवार को अर्जुन स्टेडियम में नमो हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा संदेश को लेकर खेल प्रतियोगिता हुई। नगर परिषद जींद की चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। विज्ञापन

उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, मेहनत और टीम भावना विकसित करते हैं। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी रामपाल हुड्डा ने कहा कि नियमित खेल गतिविधियां युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। संवाद सेवा संकल्प अभियान के तहत वीरवार को अर्जुन स्टेडियम में नमो हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा संदेश को लेकर खेल प्रतियोगिता हुई। नगर परिषद जींद की चेयरपर्सन डॉ. अनुराधा सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि खेल युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास, मेहनत और टीम भावना विकसित करते हैं। जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी रामपाल हुड्डा ने कहा कि नियमित खेल गतिविधियां युवाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। संवाद

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जींद। सेवा संकल्प अभियान के तहत वीरवार को अर्जुन स्टेडियम में आयोजित खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने मैदान पर दमखम दिखाया। हैंडबॉल के फाइनल में अर्जुन स्टेडियम जींद की टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बीबीपुर को हराकर प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी में भी अर्जुन स्टेडियम की टीम ने राजीव गांधी स्टेडियम ईगराह को हराकर खिताब अपने नाम किया।