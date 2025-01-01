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जींद। पेगां गांव निवासी अंकिता बिढ़ान को भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नियुक्ति पर उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगी। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, महिलाओं के हितों की रक्षा, सशक्तीकरण और आत्मनिर्भरता के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जिले की हर महिला तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी। संवाद