Jind News: विवाहिता को घर से निकालने का आरोप

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जींद। अलेवा थाना क्षेत्र की विवाहिता ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, मारपीट कर घर से निकालने और धमकियां देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने विवाहिता के पति, सास-ससुर और दो ननद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। महिला मोनिका ने एफआईआर में बताया कि उसकी शादी 15 मार्च 2021 को भिवानी जिले के गांव तालू निवासी जितेंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद तक उसे ठीक रखा गया लेकिन बाद में ससुराल वाले मायके से एक लाख रुपये लाने के लिए दबाव बनाने लगे। महिला का आरोप है कि 14 मार्च को उसके साथ झगड़ा और मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया गया। इसके बाद भी उसे लगातार धमकियां दी जा रही हैं। थाना प्रभारी आत्मा राम ने बताया कि मामले में पति जितेंद्र, ससुर सतबीर, सास सुमित्रा और ननद सुमन और बंटू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संवाद