Jind News: उचाना मंडी होटल में युवक से कुकर्म का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

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जींद। उचाना मंडी स्थित एक होटल के कमरे में युवक से कुकर्म करने का आरोप लगा है। सूचना मिलने के बाद अनाज मंडी चौकी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।आरोप है कि एक गांव निवासी 22 वर्षीय युवक नया बस स्टैंड उचाना पर अंडे का ठेला लगाता है। 15 सितंबर की रात वह सचिन उर्फ सूखा, विक्रम उर्फ कैरा और नीरज के साथ उचाना मंडी स्थित पंडता वाला ढाबा गया था। चारों ने वहां बैठकर शराब पी और खाना खाया। इसके बाद विक्रम और नीरज वहां से वापस चले गए जबकि युवक और सचिन होटल के कमरे में रुक गए।आरोप है कि सुबह करीब चार बजे सचिन ने चाकू की नोक पर युवक से कुकर्म किया। थाना प्रभारी मोनिका ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।