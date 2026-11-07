Jind News: फाजिल्का से नई दिल्ली के बीच जल्द चलेगी नई ट्रेन

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प्रस्तावित रूट में जाखल, नरवाना, जींद और रोहतक को शामिल किए जाने की संभावना है। ऐसे में ट्रेन शुरू होने पर जींद के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए एक और रेल विकल्प मिल सकता है।रेलवे बोर्ड की ओर से भेजे गए पत्र में फाजिल्का से नई दिल्ली के बीच ट्रेन संचालन की व्यावहारिकता जांचने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्तावित मार्ग में मुक्तसर, कोटकपूरा और बठिंडा सहित निर्धारित रेल मार्ग को शामिल किया गया है। संबंधित मंडलों को ट्रेन के परिचालन, समय और संभावित ठहराव का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट भेजनी है। हालांकि अभी ट्रेन संचालन को अंतिम मंजूरी नहीं मिली है और न ही समय-सारणी निर्धारित हुई है।रेलवे बोर्ड ने केवल नई ट्रेन चलाने ही नहीं, बल्कि मौजूदा ट्रेन के विस्तार की संभावनाओं पर भी जानकारी मांगी है। इसमें ट्रेन संख्या 14613-14614 फिरोजपुर-साहनेवाल को जाखल-जींद मार्ग से फाजिल्का तक विस्तारित करने का प्रस्ताव शामिल है। इसके अलावा फाजिल्का से हरिद्वार के बीच नई ट्रेन चलाने के लिए भी समय-सारणी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे बोर्ड ने संबंधित अधिकारियों से 27 अक्तूबर तक विस्तृत समय-सारणी और अपनी टिप्पणियां भेजने को कहा था। मंडलों की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को आगे की मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के समक्ष रखा जाना है।यदि फाजिल्का से नई दिल्ली के बीच प्रस्तावित ट्रेन जींद होकर चलती है तो नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को काफी फायदा मिल सकता है। इससे जींद, नरवाना और आसपास के क्षेत्रों की दिल्ली से रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। यात्रियों को अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकेगा।उनके पास अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई पत्र नहीं आया है। यदि फाजिल्का और दिल्ली के बीच कोई ट्रेन शुरू होगी तो स्वाभाविक है कि जिलावासियों को काफी फायदा मिलेगा।