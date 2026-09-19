Jind News: नागरिक अस्पताल में जलाया आशीर्वाद का दीप
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:21 AM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:21 AM IST
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उचाना। सेवा संकल्प अभियान के तहत पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2014 के बाद बनी बिल्डिंगों पर आशीर्वाद का दिया चलाया गया। विधायक देवेंद्र चतरभुज अत्री ने खटकड़ गांव के टोल से शुरुआत की। अत्री हाईवे स्थित अतिरिक्त मंडी, नागरिक अस्पताल, बस स्टैंड पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। नागरिक अस्पताल में विधायक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत की। इनमें नागरिक अस्पताल उचाना में निशुल्क सीजेरियन डिलीवरी करवाने वाली ज्योति व किरण शामिल रहीं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत हर्षित पुत्र सुशील, पुलकित पुत्र सुरेश के हृदय में छेद का ऑपरेशन फोर्टिस अस्पताल मोहाली में करवाया गया। करीब 1.50 लाख रुपये की उपचार राशि सरकार द्वारा वहन की गई। इस मौके पर एसडीएम सुमन यादव, संजय चहल, सतीश जांगड़ा, सुरेंद्र खरकभूरा, पंकज करसिंधु, प्रवीण गर्ग, सत्यनारायण मखंड, शीशपाल चहल, रमेश राणा, सत्यवान दुर्जनपुर, रोहताश खटकड़, डॉ. सुशील गर्ग, डॉ. राजेश मित्तल, राज मौजूद रहे।
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