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Jind News: मतदाता जागरूकता के लिए प्रतियोगिता कराई

Sat, 07 Nov 2026 12:47 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:47 AM IST
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A competition was organized for voter awareness.
फोटो 06जेएनडी11-संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में आयोजित निबंध लेखन में हिस्सा ले
जींद। जिला निर्वाचन कार्यालय के निर्देशानुसार संत शिरोमणि श्री सैन भगत राजकीय महाविद्यालय में शुक्रवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निबंध लेखन और प्रश्नोत्तरी करवाई गईं। विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया और चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। प्राचार्य सत्यवान मलिक ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए जागरूक और जिम्मेदार मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। युवाओं को स्वयं मतदान के प्रति जागरूक रहने के साथ अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करना चाहिए। संवाद
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