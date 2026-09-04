Jind News: जिला यूथ बास्केटबॉल टीम के लिए 94 खिलाड़ियों ने दिखाया दम
रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:52 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:52 PM IST
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जींद। छोटूराम किसान महाविद्यालय जींद में शुक्रवार को जिला यूथ बास्केटबॉल टीम के चयन के लिए लड़के और लड़कियों के वर्ग में ट्रायल आयोजित किए गए। जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित चयन प्रक्रिया में जिलेभर से खिलाड़ियों ने पहुंचकर अपनी प्रतिभा दिखाई। ट्रायल में लड़कों के वर्ग में 64 और लड़कियों के वर्ग में 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया।
खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति ने दोनों वर्गों में 12-12 खिलाड़ियों का चयन किया। चयनित खिलाड़ी अब जिला जींद की यूथ बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर उत्साह दिखाई दिया।
जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन जींद के प्रधान एवं छोटूराम किसान महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजपाल ढांडा ने बताया कि चयनित दोनों टीमें 11 से 13 सितंबर 2026 तक गांव बराही बहादुरगढ़, जिला झज्जर में आयोजित होने वाली 39वीं हरियाणा राज्य यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी।
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प्रतियोगिता में प्रदेशभर की टीमें भाग लेंगी। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की खेल क्षमता, तकनीक और प्रदर्शन को देखते हुए टीमों का चयन किया गया। डॉ. राजपाल ढांडा ने कहा कि जिले में बास्केटबॉल को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से कराई गई।
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खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति ने दोनों वर्गों में 12-12 खिलाड़ियों का चयन किया। चयनित खिलाड़ी अब जिला जींद की यूथ बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर उत्साह दिखाई दिया।
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जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन जींद के प्रधान एवं छोटूराम किसान महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजपाल ढांडा ने बताया कि चयनित दोनों टीमें 11 से 13 सितंबर 2026 तक गांव बराही बहादुरगढ़, जिला झज्जर में आयोजित होने वाली 39वीं हरियाणा राज्य यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी।
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प्रतियोगिता में प्रदेशभर की टीमें भाग लेंगी। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की खेल क्षमता, तकनीक और प्रदर्शन को देखते हुए टीमों का चयन किया गया। डॉ. राजपाल ढांडा ने कहा कि जिले में बास्केटबॉल को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से कराई गई।