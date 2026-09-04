Jind News: जिला यूथ बास्केटबॉल टीम के लिए 94 खिलाड़ियों ने दिखाया दम

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खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर चयन समिति ने दोनों वर्गों में 12-12 खिलाड़ियों का चयन किया। चयनित खिलाड़ी अब जिला जींद की यूथ बास्केटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने को लेकर उत्साह दिखाई दिया।जिला बास्केटबॉल एसोसिएशन जींद के प्रधान एवं छोटूराम किसान महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजपाल ढांडा ने बताया कि चयनित दोनों टीमें 11 से 13 सितंबर 2026 तक गांव बराही बहादुरगढ़, जिला झज्जर में आयोजित होने वाली 39वीं हरियाणा राज्य यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी।प्रतियोगिता में प्रदेशभर की टीमें भाग लेंगी। ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की खेल क्षमता, तकनीक और प्रदर्शन को देखते हुए टीमों का चयन किया गया। डॉ. राजपाल ढांडा ने कहा कि जिले में बास्केटबॉल को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए चयन प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से कराई गई।