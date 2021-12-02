Jind News: ट्रक में ठूंस-ठूंसकर भरे 86 कटड़े बरामद, दो गिरफ्तार

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पुलिस मंगलवार रात हाईवे पर गश्त कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक ट्रक में पशुओं को भरकर दिल्ली की तरफ ले जाया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने बनियाखेड़ा टोल के पास नाकाबंदी कर दी।कुछ देर बाद जम्मू की तरफ से एक बंद बॉडी ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली। अंदर कटड़ों को ठूंस-ठूंसकर भरा हुआ था। पुलिस ने मौके से चालक अमरजीत और परिचालक पहलवान को हिरासत में ले लिया।पूछताछ के बाद पुलिस ने सभी 86 कटड़ों को धड़ौली स्थित गोशाला में पहुंचाया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कटड़ों को कहां से लाया गया था और उन्हें कहां ले जाया जा रहा था। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है।