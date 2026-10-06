Jind News: आरोग्यम अस्पताल के स्थापना दिवस पर 110 यूनिट रक्तदान, 400 लोगों की जांच

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कार्यक्रम की अध्यक्षता एसडीएम होशियार सिंह ने की जबकि शहरी स्वच्छ भारत मिशन के उपाध्यक्ष प्रमोद कौशिक मुख्य अतिथि रहे। डीएसपी ऋषभ सोढ़ी, जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलदीप रंधावा, मार्केटिंग बोर्ड के अधीक्षक अभियंता नवीन दहिया, अधिवक्ता महेंद्र सिंह सैनी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी रामभगत शर्मा और पूर्व मुख्य प्रबंधक बीएम पंवार विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। रक्तदान करने वाले युवाओं को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।मौके पर सुभाष ढिगाना, महंत भलेगिरी, योगी संजीव नाथ, संत अमरदार, जयभगवान नंबरदार, विनोद सरपंच, कुलदीप सरपंच, सोल्जर सरपंच, संदीप, कुलवंत, सुमित, नरेंद्र ढांडा, देवेंद्र चौहान, बीरेंद्र लाठर, हैरी लाठर, कुलदीप दलाल, संजीत कौशिक आदि मौजूद रहे।रक्तदान महादान, युवा आगे आएं : प्रमोद कौशिकमुख्य अतिथि प्रमोद कौशिक ने कहा कि रक्तदान महादान है। युवाओं को नियमित रूप से रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए ताकि जरूरत के समय मरीजों को रक्त उपलब्ध कराया जा सके। एसडीएम होशियार सिंह ने कहा कि इस तरह के सामाजिक आयोजन समाज के लिए प्रेरणादायक हैं और लोगों में सेवा भावना को बढ़ावा देते हैं।निशुल्क ओपीडी मोबाइल वैन का भी शुभारंभअस्पताल की निशुल्क ओपीडी मोबाइल वैन का भी शुभारंभ किया गया। अस्पताल के निदेशक डॉ. योगेश नांदल ने बताया कि मोबाइल वैन प्रतिदिन गांवों में जाकर लोगों की निशुल्क स्वास्थ्य जांच करेगी। जरूरतमंदों को आवश्यक दवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी।