हरियाणा में विजिलेंस की कार्रवाई: घूस लेते थाने से एएसआई गिरफ्तार, हत्या मामले में मांगी थी 50 हजार की रिश्वत

हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए झज्जर विजिलेंस की टीम ने रोहतक जिले के सांपला पुलिस स्टेशन में तैनात एएसआई दीनबंधु को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हत्या के एक मामले में पीड़ित के बेटे की मदद करने के नाम पर 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है। शिकायतकर्ता के अनुसार, आरोपी पहले ही उससे 40 हजार रुपये ले चुका था। बाकी 10 हजार रुपये लेते समय विजिलेंस की टीम ने उसे पकड़ लिया।

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