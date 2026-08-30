Jhajjar-Bahadurgarh News: विराट मान ने गृहमंत्री शाह से की शिष्टाचार मुलाकात

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बहादुरगढ़। डूसू अध्यक्ष आर्यन मान के बड़े भाई और समाजसेवी विराट मान ने गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विराट मान ने गृह मंत्री को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई सामाजिक मुद्दों पर बातचीत हुई। विराट मान ने इस अवसर को अपने लिए विशेष बताया। उन्होंने युवाओं की सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षा, रोजगार और समाज के विकास से जुड़े विषयों पर सकारात्मक सोच की आवश्यकता बताई। विराट मान ने कहा कि युवाओं को देश और समाज निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सामाजिक सरोकारों पर चर्चा की। विराट मान ने इस मुलाकात को प्रेरणादायक बताया। उन्होंने समाजहित के कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया