Jhajjar-Bahadurgarh News: नशे के खिलाफ ग्रामीणों को किया जागरूक

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बादली। नशा मुक्ति अभियान के तहत झज्जर पुलिस की नशा मुक्ति टीम ने गांव बादली के लाठयान पाना स्थित बड़ी चौपड़ में ग्रामीणों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्ति टीम के उप निरीक्षक सत्य प्रकाश ने ग्रामीणों से संवाद करते हुए नशे के दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों की जानकारी दी।उप निरीक्षक सत्य प्रकाश ने कहा कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ उसके परिवार और पूरे समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति नशे की लत छोड़ना चाहता है तो पुलिस टीम उसकी मदद करती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जरूरतमंद लोगों को बहादुरगढ़ स्थित पॉलीक्लिनिक से आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाने में भी पुलिस सहयोग करती है।उन्होंने बताया कि पुलिस के सहयोग और उचित उपचार के माध्यम से कई लोग नशे की आदत छोड़ चुके हैं। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि नशा करने वाले व्यक्ति को समाज से अलग न समझें, बल्कि उसे समझाकर नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें और हरसंभव सहयोग दें।कार्यक्रम में ग्रामीणों से युवाओं को नशे से बचाने तथा नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया गया।