Jhajjar-Bahadurgarh News: सोनू की हत्या का एक और आरोपी को गिरफ्तार

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बेरी। 8 अप्रैल को गांव डीघल में साहिल उर्फ सोनू की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी साहिल रोहतक के कुलताना का निवासी है। वह पहले से ही किसी अन्य मामले में जेल में बंद था। डीघल चौकी प्रभारी संदीप कुमार के अनुसार, साहिल उर्फ सोनू की गोली मारकर हत्या हुई थी। पुलिस ने आरोपी साहिल को अदालत से एक दिन के रिमांड पर लिया। पूछताछ में उसने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस टीम उसे उस स्थान पर भी ले गई, जहां हत्या की योजना बनी थी। इस मामले में अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस प्रयास कर रही है।