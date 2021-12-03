फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   The body found at the Akhedi Madanpur pump house belonged to Shashi Bala from Haibatpur, Karnal.

Jhajjar-Bahadurgarh News: हैबतपुर करनाल की शशिबाला का था अकहेडी मदनपुर पंप हाउस में मिला शव

Tue, 22 Sep 2026 01:18 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:18 AM IST
विज्ञापन
The body found at the Akhedi Madanpur pump house belonged to Shashi Bala from Haibatpur, Karnal.
साल्हावास। जवाहरलाल नेहरू कैनाल (जेएनएल) के अकहेडी मदनपुर पंप हाउस पर शनिवार को पीछे से बहकर आया एक महिला का शव मिला था। अब उसकी पहचान हैबतपुर, जिला करनाल निवासी शशिबाला (46), पत्नी हरीश कुमार के रूप में हुई है।
विज्ञापन

शशिबाला दस दिन पहले हैबतपुर से अपने मायके निलाखेड़ी आई थीं। शव गला-सड़ा होने के कारण पहचान करना लगभग असंभव लग रहा था। हाथ-पैर पर बंधे धागों और कपड़ों से उसकी शिनाख्त हुई। बताया गया कि वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थीं। इसी कारण वह अचानक घर से निकल गईं और नहर में छलांग लगा दी। परिजनों ने पहले ही पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।
विज्ञापन

पुलिस ने मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया जिसने जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भेजा गया। पहचान न होने के कारण उसे 72 घंटे तक शवगृह में रखा गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पति हरीश कुमार और मृतका के भाई के बयान पर पुलिस ने इत्तफाकिया कार्रवाई की। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। जांच अधिकारी जगबीर सिंह ने इसकी पुष्टि की। शशिबाला के पति निजी स्कूल में अध्यापक हैं। उनके दो बेटे हैं, जिनकी उम्र 22 और 18 साल है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed