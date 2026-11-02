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Jhajjar-Bahadurgarh News: टीम-बी ने आठ विकेट से जीता मैच, तनिष्का शर्मा ने बनाए 15 रन

Mon, 02 Nov 2026 02:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:36 AM IST
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Team B won the match by eight wickets; Tanishka Sharma scored 15 runs.
झज्जर। महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी में टीम-बी ने टीम-सी को आठ विकेट से हराकर जीत दर्ज की। मैच में बहादुरगढ़ निवासी तनिष्का शर्मा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। बिलासपुर के लुहनू क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मुकाबले में टीम-बी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टीम-सी ने 17 ओवर में आठ विकेट पर 115 रन बनाए। जवाब में टीम-बी ने 13.4 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 117 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। टीम-बी की ओर से खेलते हुए तनिष्का शर्मा ने 16 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 15 रन बनाए। संवाद
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