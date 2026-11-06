Jhajjar-Bahadurgarh News: महिला अंडर-19 चैलेंजर ट्रॉफी में तनिष्का की टीम बनी चैंपियन

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बिलासपुर के लुहनू क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में टीम-बी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। टीम-ए ने सात विकेट पर 121 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम-बी ने 19.2 ओवर में सात विकेट पर 122 रन बनाकर जीत दर्ज की। तनिष्का ने बल्लेबाजी में चार रन बनाए और एक कैच भी पकड़ा। विज्ञापन

तीसरे स्थान के मुकाबले में टीम-सी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में सात विकेट पर 131 रन बनाए। पूर्वा ने आठ गेंदों में एक चौके की मदद से 12 रन बनाए। जवाब में टीम-डी ने 14.4 ओवर में तीन विकेट खोकर 133 रन बनाए और तीसरा स्थान हासिल किया। बिलासपुर के लुहनू क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए फाइनल में टीम-बी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। टीम-ए ने सात विकेट पर 121 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम-बी ने 19.2 ओवर में सात विकेट पर 122 रन बनाकर जीत दर्ज की। तनिष्का ने बल्लेबाजी में चार रन बनाए और एक कैच भी पकड़ा।तीसरे स्थान के मुकाबले में टीम-सी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में सात विकेट पर 131 रन बनाए। पूर्वा ने आठ गेंदों में एक चौके की मदद से 12 रन बनाए। जवाब में टीम-डी ने 14.4 ओवर में तीन विकेट खोकर 133 रन बनाए और तीसरा स्थान हासिल किया।

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झज्जर। बीसीसीआई की महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी में बहादुरगढ़ निवासी तनिष्का शर्मा की टीम-बी ने फाइनल मुकाबले में टीम-ए को हराकर खिताब जीत लिया। वहीं तीसरे स्थान के लिए खेले गए मैच में गांव पहाड़ीपुर निवासी पूर्वा सिवाच की टीम-सी को हार का सामना करना पड़ा। पूर्वा ने इस मुकाबले में 12 रन बनाए। वहीं फाइनल में तनिष्का चार रन ही बना सकीं।