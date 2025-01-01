Jhajjar-Bahadurgarh News: समझौते के बाद सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, कूड़ा उठाने में जुटा अमला

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बहादुरगढ़। शहर में 37 दिन से चली आ रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल शनिवार को खत्म हो गई। हड़ताल समाप्त होने के बाद 38वें दिन सफाई कर्मचारी काम पर लौटे और शहर में सफाई अभियान शुरू किया। पहले दिन नगर परिषद क्षेत्र से करीब 250 टन कूड़ा उठाया गया। हालांकि, अभी शहर में 300 टन से अधिक कूड़ा जमा है।वहीं गलियों और अन्य स्थानों की सफाई शुरू होने के बाद बड़ी मात्रा में अतिरिक्त कूड़ा निकलने की आशंका है। सफाई कर्मचारियों ने सोमवार तक शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का लक्ष्य रखा है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 6 अगस्त से प्रदेशभर में हड़ताल चल रही थी।सफाई कर्मचारी नेताओं ने बताया कि सरकार की ओर से उनकी सभी जायज मांगों पर सहमति बनी है और इस बार समझौता लिखित रूप में हुआ है। कुछ मांगों से संबंधित पत्र भी जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी मांगों के पत्र जल्द जारी होने की बात कही गई है। इसके बाद बहादुरगढ़ इकाई ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया।हड़ताल समाप्ति के मौके पर पहले बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता बहादुरगढ़ इकाई प्रधान राजेश बालगुहेर ने की, जबकि मंच संचालन सचिव अमित ने किया। बैठक में जिला प्रधान राजेंद्र तूषामड़, कैशियर मुकेश बालगुहेर, वरिष्ठ उपप्रधान लीलाराम, उपप्रधान अजय, महिला उपप्रधान ऊषा देवी, सह सचिव होशियार सिंह दरोगा, ऑडिटर सुनील, प्रचार सचिव सरोज, जिला ऑडिटर संदीप टॉक, इंद्रमल, जय भगवान, सुनीता, सोनू, पूर्व कैशियर संदीप, नन्दराम दरोगा, कुलदीप दरोगा समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।पे-रोल कर्मचारियों में भीम सिंह, बिट्टू, प्रीतम, मनजीत, विक्रांत, अमन, कांता, प्रमिला, ऊषा और अनीता समेत कर्मचारी काम पर लौटे। ठेके पर लगे अनिल, मोनू, विजय, सचिन, सागर, अजय, संदीप, कुलदीप, अनिल, सन्नी, प्रवीण, पवन, रणजीत, प्रहलाद, जयभगवान, करण, सूरजमल, दीपू और सुमेर समेत सैकड़ों कर्मचारी भी सफाई कार्य में जुटे।वर्जनसफाई सुचारू रूप से शुरू हो गई है। पहले दिन 250 टन कूड़ा उठाया गया है। सोमवार तक सफाई व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी।-सुनील हुड्डा, सफाई निरीक्षक, नगर परिषद, बहादुरगढ़।