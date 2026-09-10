Jhajjar-Bahadurgarh News: नाॅर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में प्रियांशु बेरी ने जीते दो पदक

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प्रियांशु बेरी ने सफलता का श्रेय कोच काजल सैनी, मेंटॉर मनोज कुमार और ‘गन फॉर विक्ट्री शूटिंग अकादमी के संचालक रोहित बल्हारा के मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि कोच और मेंटॉर द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी, नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन से उन्हें प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिली।प्रियांशु ने कहा कि अकादमी में मिलने वाले प्रशिक्षण और सुविधाओं ने उनके खेल को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनका लक्ष्य आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर पदक जीतना है।गौरतलब है कि पिछले महीने देहरादून में आयोजित जसपाल राणा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी प्रियांशु बेरी ने स्वर्ण पदक जीता था। लगातार प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। कोच काजल सैनी ने बताया कि दिसंबर में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रियांशु लगातार कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी प्रतियोगिता में भी वह बेहतर प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल करेगा।