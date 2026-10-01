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सीजेपी कार्यकर्ता संदीप को पुलिस घर से ले गई: प्रवक्ता चेची भी डिटेन, हिसार रैली से पहले पुलिस ने की कार्रवाई

Thu, 01 Oct 2026 09:29 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 01 Oct 2026 09:29 AM IST
सार

संदीप कुमार ने झज्जर में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीईटी पास अभ्यर्थियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को उठाया था। इसके बाद बुधवार को उन्हें घर से ले जाने की बात सामने आई है।

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Police took CJP activist Sandeep from his home in jhajjar spokesperson Chechi also detained
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सीईटी पास अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर आवाज उठा रहे सीजेपी कार्यकर्ता बादली निवासी संदीप मास्टर को घर से ले जाने के बाद झज्जर से पार्टी प्रवक्ता अभिता द्विजा चेची समर्थकों के साथ पुलिस थाना पहुंचे जहां पुलिस ने चेची को भी डिटेन कर लिया है। संदीप की पत्नी संजू गुलिया ने वीडियो जारी कर बताया कि कुछ लोग उनके घर पहुंचे और संदीप को अपने साथ ले गए। 

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संजू गुलिया के अनुसार, घर पहुंचे लोगों ने संदीप से अगले दो दिनों के कार्यक्रम के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने यह भी कहा कि किसी प्रकार की अराजकता फैलाने का काम नहीं किया जाए। इस पर संजू ने कहा कि वे ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद संदीप को जबरदस्ती साथ ले जाने की बात कही है।
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संदीप की पत्नी संजू ने जारी वीडियो में कहा कि बेरोजगारी और सीईटी अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर उनका परिवार आगे भी आवाज उठाता रहेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांगों को उठाने का प्रयास जारी रहेगा।
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बता दें कि 28 सितंबर को संदीप कुमार ने झज्जर में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर सीईटी पास अभ्यर्थियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को उठाया था। इसके बाद बुधवार को उन्हें घर से ले जाने की बात सामने आई है। पुलिस थाना प्रभारी सुमित कुमार का कहना है कि हिसार रैली को देखते हुए संदीप को डिटेन किया गया है।

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