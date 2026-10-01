Jhajjar-Bahadurgarh News: आज लगेगा सेवा सेतु कैंप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:50 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:50 AM IST
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बहादुरगढ़। सेवा संकल्प अभियान के तहत आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके नजदीक पहुंचाने के उद्देश्य से जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सेवा सेतु कैंप लगाए जा रहे हैं। डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में लग रहे सेवा सेतु कैंप में लोग सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद मनीष फौगाट ने बताया कि वीरवार 1 अक्तूबर को गांव रोहद, 3 अक्तूबर को ब्लॉक बेरी, 5 अक्तूबर को गांव दुबलधन, 6 अक्तूबर को बादली ब्लॉक मुख्यालय व गांव खानपुर खुर्द, 7 अक्तूबर को गांव बुपनिया तथा 8 अक्तूबर को गांव गुभाना में सेवा सेतु कैंप आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि 9 अक्तूबर को गांव मातनहेल व गांव पाटोदा, 10 अक्तूबर को गांव बिरोहड़, 12 अक्तूबर को माछरौली ब्लॉक मुख्यालय व गांव ढाकला, 13 अक्तूबर को गांव खुड्डन में सेवा सेतु कैंप आयोजित किए जाएंगे। संवाद
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