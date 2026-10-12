Jhajjar-Bahadurgarh News: गोदान में भाग लेकर गोवंश के संरक्षण का संकल्प लिया

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स्वामी दिव्यानंद महाराज ने कहा कि गोसेवा और गोदान भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। इनके माध्यम से जीवों के प्रति करुणा, सेवा और समर्पण का भाव मजबूत होता है। उन्होंने गोवंश की सेवा और संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने तथा धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।कार्यक्रम में राज सिंह, अशोक चोपड़ा, रवि आर्य, महिला सत्संग सभा, डॉ. राहुल, राम लोहचब, ऋषिपाल, संजय गुप्ता, चंद्रभान, सरोज रमेश राठी, रामलाल, सुरेश शर्मा और भतेरी देवी सहित अन्य लोगों ने गौदान किया।महाराज ने गोदान करने वालों को स्मृति चिह्न भेंट कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद सुनील नरूला (सन्नी) क्वालिटी कैटर्स की ओर से भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई।मंच संचालन गोधन सेवा समिति के सदस्य नीतीश गौड़ ने किया। समिति अध्यक्ष रमेश राठी ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया।