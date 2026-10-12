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Jhajjar-Bahadurgarh News: गोदान में भाग लेकर गोवंश के संरक्षण का संकल्प लिया

Mon, 12 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:59 AM IST
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Participated in the *Godan* (ritual donation of a cow) and pledged to conserve the bovine population.
फोटो-65:नगर परिषद की चेयरपर्सन सरोज राठी को चित्र भेंटकर सम्मानित करते स्वागमी दिव्यानंद महाराज
बहादुरगढ़। बादली रोड स्थित सेठ रामअवतार गोयल गौ एवं वन्य जीव उपचार केंद्र में रविवार को गोदान कार्यक्रम का समापन हुआ। अंतिम दिन पूज्य डॉ. स्वामी दिव्यानंद महाराज ‘भिक्षु’ (तपोवन, हरिद्वार) के सानिध्य में विधि-विधान से कामधेनु यज्ञ, गोपूजन और गोदान किया गया। कार्यक्रम में गोसेवकों ने भाग लेकर गौवंश के संरक्षण का संकल्प लिया।
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स्वामी दिव्यानंद महाराज ने कहा कि गोसेवा और गोदान भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपराएं हैं। इनके माध्यम से जीवों के प्रति करुणा, सेवा और समर्पण का भाव मजबूत होता है। उन्होंने गोवंश की सेवा और संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने तथा धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
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कार्यक्रम में राज सिंह, अशोक चोपड़ा, रवि आर्य, महिला सत्संग सभा, डॉ. राहुल, राम लोहचब, ऋषिपाल, संजय गुप्ता, चंद्रभान, सरोज रमेश राठी, रामलाल, सुरेश शर्मा और भतेरी देवी सहित अन्य लोगों ने गौदान किया।
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महाराज ने गोदान करने वालों को स्मृति चिह्न भेंट कर आशीर्वाद दिया। इसके बाद सुनील नरूला (सन्नी) क्वालिटी कैटर्स की ओर से भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई।
मंच संचालन गोधन सेवा समिति के सदस्य नीतीश गौड़ ने किया। समिति अध्यक्ष रमेश राठी ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी लोगों का आभार जताया।
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