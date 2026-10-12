फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   District-level Sub-Junior Kabaddi Championship kicks off in Jasaur Kheri.

Jhajjar-Bahadurgarh News: जसौर खेड़ी में जिला स्तरीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ

Mon, 12 Oct 2026 02:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:57 AM IST
विज्ञापन
District-level Sub-Junior Kabaddi Championship kicks off in Jasaur Kheri.
बहादुरगढ़। गांव जसौर खेड़ी स्थित मांडू ऋषि स्टेडियम में रविवार को जिला स्तरीय सब जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। जिला परिषद सदस्य एवं भाजपा जिला महामंत्री रविंद्र छिल्लर बराही ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर मुकाबलों की शुरुआत कराई।
विज्ञापन

रविंद्र छिल्लर बराही ने कहा कि कबड्डी हरियाणा की पहचान और ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा लोकप्रिय खेल है। ऐसी प्रतियोगिताओं से ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। युवाओं को पढ़ाई के साथ खेलों में भी भाग लेना चाहिए।
विज्ञापन

जसौर खेड़ी कबड्डी विकास समिति के कोषाध्यक्ष सुरेंद्र देशवाल ने बताया कि प्रतियोगिता में चयनित टीम 24 और 25 अक्तूबर को हिसार जिले में होने वाली राज्य स्तरीय चैंपियनशिप में भाग लेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर कोच दीपक देशवाल, प्रदीप, ग्राम प्रधान वीरेंद्र, मेस्सी पहलवान, टीपू पहलवान, प्रेम पहलवान, परमानंद, अनिल, लख्मी पहलवान और तरुण पहलवान सहित खिलाड़ी व ग्रामीण मौजूद रहे।
फोटो-59: खिलाड़ियों से परिचय लेते हुए मुख्य अतिथि रविंद्र छिल्लर बराही। स्रोत ग्रामीण
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed