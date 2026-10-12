Jhajjar-Bahadurgarh News: पांच सेक्टरों को जोड़ने वाली पुलिया का काम शुरू, 3.51 करोड़ आएगी लागत

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बहादुरगढ़। शहर के पांच सेक्टरों को जोड़ने वाली 200 फुटा मास्टर रोड पर ओमेक्स सिटी के पास पुलिया का निर्माण कार्य तेज हो गया है। सिंचाई विभाग से एनओसी मिलने के बाद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने पेयजल आपूर्ति बनाए रखने के लिए अस्थायी नहर का निर्माण कराया है।वहीं, करीब एक करोड़ रुपये की लागत से बन रही पुलिया के बाद जर्जर मास्टर रोड का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सड़क निर्माण को मुख्यालय से प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है।इस मार्ग के आसपास ओमेक्स, केएलजे, आरपीएस और फोर्टेशिया समेत कई कॉलोनियां हैं। यहां रहने वाले हजारों लोगों को सड़क खराब होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है। पुलिया और सड़क का निर्माण पूरा होने से आसपास के सेक्टरों और कॉलोनियों के बीच आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।ओमेक्स सिटी के पास प्रस्तावित जंक्शन के लिए पुलिया का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसकी प्रक्रिया कुछ माह पहले शुरू हुई थी, लेकिन काम पूरा नहीं हो सका। अब अस्थायी नहर बनाकर पानी के बहाव की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिससे पुलिया निर्माण में तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि, बारिश के कारण काम प्रभावित होने से इसके पूरा होने में देरी हो सकती है।सेक्टर-5/15, 4/4ए और 3ए/3बी को जोड़ने वाली 200 फुटा सेक्टर डिवाइडिंग रोड वर्ष 2019 में बनाई गई थी। करीब पांच साल से जर्जर इस सड़क पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। एचएसवीपी इस सड़क के पुनर्निर्माण पर 3.51 करोड़ रुपये खर्च करेगा। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद अब टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी है।एचएसवीपी के एसडीओ कृष्ण मलिक ने बताया कि नहर पर पुलिया बनाने के लिए साथ में अस्थायी नहर तैयार की गई है। इससे पानी का बहाव जारी रखा जाएगा। इसके बाद पुलिया का काम तेज किया जाएगा और फिर सड़क का निर्माण कराया जाएगा।