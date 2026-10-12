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Jhajjar-Bahadurgarh News: शॉर्ट कोर्स राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए हरियाणा की टीम चयनित

Mon, 12 Oct 2026 02:59 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:59 AM IST
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Haryana team selected for the Short Course National Swimming Competition.
बहादुरगढ़। भारतीय तैराकी संघ (एसएफआई) की ओर से पहली बार आयोजित होने वाली शॉर्ट कोर्स सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए हरियाणा की टीम का चयन किया गया। एचएल सिटी स्थित चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी के स्विमिंग पूल में एसएफआई के उपाध्यक्ष अनिल खत्री की देखरेख में हुए ट्रायल में प्रदेशभर से आए सैकड़ों महिला और पुरुष तैराकों ने भाग लिया।
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अनिल खत्री ने बताया कि प्रतियोगिता 21 से 25 अक्तूबर तक गुजरात के अहमदाबाद स्थित वीर सावरकर खेल परिसर में होगी। मुकाबले 25 मीटर के शॉर्ट कोर्स पूल में होंगे। खिलाड़ियों का चयन फ्रीस्टाइल, ब्रेस्टस्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैकस्ट्रोक और व्यक्तिगत मेडले (आईएम) स्पर्धाओं के लिए किया गया है।
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उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य तैराकों को प्रतिस्पर्धा के अधिक अवसर देना है, ताकि उनके प्रदर्शन में सुधार हो और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर सकें। हरियाणा तैराकी संघ के अध्यक्ष एवं सांसद धर्मबीर सिंह के मार्गदर्शन में खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं और उच्चस्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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चयन प्रक्रिया में मुख्य तैराकी कोच साई जाधव, चेतन, पदमपाल, विशाल, पवन, गुरदीप, दीपक और विवेक ने सहयोग दिया। इस अवसर पर निकिता, अनिल खत्री उर्फ हनुमान, अनिवासी भारतीय अनिल शर्मा और अभिषेक सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
फोटो-61: एचएल सिटी की चैंपियंस एक्वेटिक एकेडमी में शॉर्ट कोर्स राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए आयोजित ट्रायल में भाग लेते खिलाड़ी। स्रोत स्वयं
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