फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jhajjar/Bahadurgarh News ›   One arrested for smuggling intoxicating cough syrup.

Jhajjar-Bahadurgarh News: संशोधित नशीली कफ सिरप की तस्करी में एक गिरफ्तार

Thu, 03 Sep 2026 06:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Thu, 03 Sep 2026 06:46 PM IST
विज्ञापन
One arrested for smuggling intoxicating cough syrup.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बहादुरगढ़। सेक्टर-9 बाईपास सर्विस रोड पर पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उस पर नशीली कफ सिरप की तस्करी का आरोप है। पुलिस ने आरोपी के ऑटो से 10 शीशी कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद की है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। एचएसएनसीबी यूनिट रोहतक की टीम को सूचना मिली थी कि भगत सिंह कॉलोनी निवासी राजेश शर्मा उर्फ राजू नशीली कफ सिरप लेकर जा रहा है। वह सेक्टर-9 बाईपास से न्यू बस स्टैंड की तरफ जाने वाला था।
विज्ञापन

सूचना के बाद टीम ने सेक्टर-9 बाईपास सर्विस रोड पर आरके फिलिंग स्टेशन के पास नाकाबंदी की। कुछ देर बाद बताए गए नंबर का हरे-पीले रंग का ऑटो दिखाई दिया। पुलिस ने ऑटो रुकवाकर चालक से पूछताछ की, जिसने अपना नाम राजेश शर्मा उर्फ राजू बताया। तलाशी से पहले उसे एनडीपीएस एक्ट के तहत कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई।
विज्ञापन
विज्ञापन

मौके पर आरोपी और ऑटो की तलाशी ली गई। ऑटो की चालक सीट के नीचे बने टूल बॉक्स में एक लिफाफे से 10 शीशियां मिलीं। कोडीन युक्त कफ सिरप का विवरण अंकित था। पुलिस ने सिरप, ऑटो, मोबाइल फोन और नकदी को कब्जे में ले लिया। वहीं रोहतक यूनिट के प्रभारी उमेश कुमार का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed