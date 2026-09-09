Jhajjar-Bahadurgarh News: मराठा परिवार मनाएगा 22वां गणपति उत्सव, 74 फीट प्रतिमा होगी स्थापित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 04:59 PM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 04:59 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
बहादुरगढ़। मराठा परिवार लगातार 21 वर्षों से गणपति उत्सव मना रहा है। इस बार शहर में 22वां गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 वर्ष पहले महाराष्ट्र से आए मराठा परिवारों ने इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर की थी।
बहादुरगढ़ में 30 से अधिक स्थानों पर गणपति उत्सव होता है। इनमें दिल्ली-रोहतक रोड पर गणपति धाम और मेन बाजार में सुभाष चौक के पास के आयोजन खास हैं। गणपति धाम में 74 फीट बड़ी गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। वहीं, मेन बाजार में गणपति उत्सव मराठा परिवारों की ओर से मनाया जाता है।
प्रतिमा स्थापित करने से पहले गाजे-बाजे के साथ शहर में परिक्रमा कराई जाएगी। करीब ढाई दशक पहले रविकांत भौंसले महाराष्ट्र के सांगली जिले के गांव नेलकंरजी से बहादुरगढ़ आए थे। वे कामकाज की तलाश में यहां आए और मजीद मोहल्ला में रहते हैं। उनके बाद और परिवार भी आए, जिनकी संख्या अब 25 हो गई है।
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इंसेट
2004 में मेन बाजार में गणेश उत्सव शुरू हुआ था
बालक हितैषी मंडल के प्रचार मंत्री रविकांत भौंसले ने बताया कि 2004 में मेन बाजार में छोटे आयोजन से गणेश उत्सव शुरू हुआ था। अब यह उत्सव जगह-जगह मनाया जाता है। किला मोहल्ला में ही गणेश उत्सव के दो बड़े पंडाल सजते हैं। शहर में छोटे-बड़े पंडाल मिलाकर 30 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं।
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बालक हितैषी मंडल की भूमिका
बालक हितैषी मंडल की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। इसे वेदप्रकाश गुप्ता के पुत्र रजनीश गुप्ता और दिनेश गुप्ता पालीवाल ने स्थापित किया था। वर्ष 2004 में गणेश महोत्सव की विधिवत शुरुआत योगेंद्र राठी के साथ मिलकर की गई। इस बार गणपति उत्सव की थीम 'ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ' रखी गई है।
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बहादुरगढ़। मराठा परिवार लगातार 21 वर्षों से गणपति उत्सव मना रहा है। इस बार शहर में 22वां गणपति उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 22 वर्ष पहले महाराष्ट्र से आए मराठा परिवारों ने इसकी शुरुआत छोटे स्तर पर की थी।
बहादुरगढ़ में 30 से अधिक स्थानों पर गणपति उत्सव होता है। इनमें दिल्ली-रोहतक रोड पर गणपति धाम और मेन बाजार में सुभाष चौक के पास के आयोजन खास हैं। गणपति धाम में 74 फीट बड़ी गणेश प्रतिमा स्थापित की जाती है। वहीं, मेन बाजार में गणपति उत्सव मराठा परिवारों की ओर से मनाया जाता है।
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प्रतिमा स्थापित करने से पहले गाजे-बाजे के साथ शहर में परिक्रमा कराई जाएगी। करीब ढाई दशक पहले रविकांत भौंसले महाराष्ट्र के सांगली जिले के गांव नेलकंरजी से बहादुरगढ़ आए थे। वे कामकाज की तलाश में यहां आए और मजीद मोहल्ला में रहते हैं। उनके बाद और परिवार भी आए, जिनकी संख्या अब 25 हो गई है।
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2004 में मेन बाजार में गणेश उत्सव शुरू हुआ था
बालक हितैषी मंडल के प्रचार मंत्री रविकांत भौंसले ने बताया कि 2004 में मेन बाजार में छोटे आयोजन से गणेश उत्सव शुरू हुआ था। अब यह उत्सव जगह-जगह मनाया जाता है। किला मोहल्ला में ही गणेश उत्सव के दो बड़े पंडाल सजते हैं। शहर में छोटे-बड़े पंडाल मिलाकर 30 से अधिक स्थानों पर कार्यक्रम होते हैं।
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बालक हितैषी मंडल की भूमिका
बालक हितैषी मंडल की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। इसे वेदप्रकाश गुप्ता के पुत्र रजनीश गुप्ता और दिनेश गुप्ता पालीवाल ने स्थापित किया था। वर्ष 2004 में गणेश महोत्सव की विधिवत शुरुआत योगेंद्र राठी के साथ मिलकर की गई। इस बार गणपति उत्सव की थीम 'ऊर्जा बचाओ, पर्यावरण बचाओ' रखी गई है।