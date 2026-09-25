Jhajjar-Bahadurgarh News: जेजेपी ने मनाया देवीलाल का 113वां जन्मोत्सव

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झज्जर। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) ने शुक्रवार को पूर्व उपप्रधानमंत्री स्व. देवीलाल का 113वां जन्मोत्सव श्रद्धा और सेवा भाव के साथ मनाया। बहादुरगढ़ में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने देवीलाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इसके बाद झज्जर स्थित गौशाला में गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया।जेजेपी प्रवक्ता विकास पाराशर ने कहा कि देवीलाल ने किसानों, मजदूरों, गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवनभर संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि सेवा और जनकल्याण के कार्यों के माध्यम से उनके विचारों को आगे बढ़ाना ही सच्ची श्रद्धांजलि है।कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश जाखड़, जिला प्रधान संजय दलाल, मास्टर राजीव दलाल, अमित दलाल, काला रोहद, भूपेंद्र गहलावत, मनोज पांचाल, प्रीतम कुकड़ौला, संदीप अहलावत और राजू दलाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।