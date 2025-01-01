Jhajjar-Bahadurgarh News: फसल के उठान के लिए आढ़तियों ने बंद रखी अनाज मंडी

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नई अनाज मंडी में प्रतिदिन करीब 70 हजार क्विंटल तक धान की आवक हो रही है। इसके कारण तीन दिनों तक शहर की सड़कों और अनाज मंडी परिसर में जाम की स्थिति बनी रही। अधिक आवक के कारण फसल का उठान भी प्रभावित हो रहा था। मंडी परिसर में हर तरफ अनाज से भरे बैग रखे हुए हैं। इससे किसानों को अपनी फसल उतारने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा था। आढ़तियों ने अनाज मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए शुक्रवार को फसल की खरीद बंद रही। किसानों को खरीद बंद होने की पूर्व सूचना देने के कारण शुक्रवार को फसल की आवक भी नहीं हुई।अनाज मंडी में फसल की आवककिस्म आवक (क्विंटल में)पीआर 1105521509 580233डीबी 155891121 385625कपास 4146बाजरा 5821अनाज मंडी में फसल के उठान के लिए खरीद बंद रखी गई। इससे शनिवार को किसानों को फसल उतारने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सकेगा। दिवाली के दिन भी अनाज मंडी में खरीद बंद रखी जाएगी। इस संबंध में किसानों को भी सूचित कर दिया गया है।संदीप मलिक, प्रधान, दि फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन, गोहाना