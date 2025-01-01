Jhajjar-Bahadurgarh News: फसल के उठान के लिए आढ़तियों ने बंद रखी अनाज मंडी

Jhajjar-Bahadurgarh News: फसल के उठान के लिए आढ़तियों ने बंद रखी अनाज मंडी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:04 AM IST
Updated Sat, 07 Nov 2026 02:04 AM IST
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गोहाना। नई अनाज मंडी में शुक्रवार को धान की खरीद बंद रखी। आढ़तियों ने फसल के उठान के लिए अनाज मंडी बंद रखी। दिनभर में करीब 65 हजार बैग का उठान करवाया गया। अनाज मंडी में रविवार को भी धान की खरीद बंद रहेगी। इस दिन दिवाली का पर्व होने के चलते आढ़तियों और व्यापारियों ने खरीद बंद रखने का निर्णय लिया है। खरीद बंद रखने को लेकर आढ़तियों अनाज मंडी में मुनादी करवाकर किसानों को भी फसल नहीं लेकर आने के मैसेज भेज दिए हैं।
नई अनाज मंडी में प्रतिदिन करीब 70 हजार क्विंटल तक धान की आवक हो रही है। इसके कारण तीन दिनों तक शहर की सड़कों और अनाज मंडी परिसर में जाम की स्थिति बनी रही। अधिक आवक के कारण फसल का उठान भी प्रभावित हो रहा था। मंडी परिसर में हर तरफ अनाज से भरे बैग रखे हुए हैं। इससे किसानों को अपनी फसल उतारने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा था। आढ़तियों ने अनाज मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए शुक्रवार को फसल की खरीद बंद रही। किसानों को खरीद बंद होने की पूर्व सूचना देने के कारण शुक्रवार को फसल की आवक भी नहीं हुई।
अनाज मंडी में फसल की आवक
किस्म आवक (क्विंटल में)
पीआर 110552
1509 580233
डीबी 15589
1121 385625
कपास 4146
बाजरा 5821
अनाज मंडी में फसल के उठान के लिए खरीद बंद रखी गई। इससे शनिवार को किसानों को फसल उतारने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सकेगा। दिवाली के दिन भी अनाज मंडी में खरीद बंद रखी जाएगी। इस संबंध में किसानों को भी सूचित कर दिया गया है।
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संदीप मलिक, प्रधान, दि फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन, गोहाना
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नई अनाज मंडी में प्रतिदिन करीब 70 हजार क्विंटल तक धान की आवक हो रही है। इसके कारण तीन दिनों तक शहर की सड़कों और अनाज मंडी परिसर में जाम की स्थिति बनी रही। अधिक आवक के कारण फसल का उठान भी प्रभावित हो रहा था। मंडी परिसर में हर तरफ अनाज से भरे बैग रखे हुए हैं। इससे किसानों को अपनी फसल उतारने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल रहा था। आढ़तियों ने अनाज मंडी में व्यवस्था बनाने के लिए शुक्रवार को फसल की खरीद बंद रही। किसानों को खरीद बंद होने की पूर्व सूचना देने के कारण शुक्रवार को फसल की आवक भी नहीं हुई।
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किस्म आवक (क्विंटल में)
पीआर 110552
1509 580233
डीबी 15589
1121 385625
कपास 4146
बाजरा 5821
अनाज मंडी में फसल के उठान के लिए खरीद बंद रखी गई। इससे शनिवार को किसानों को फसल उतारने के लिए पर्याप्त स्थान मिल सकेगा। दिवाली के दिन भी अनाज मंडी में खरीद बंद रखी जाएगी। इस संबंध में किसानों को भी सूचित कर दिया गया है।
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