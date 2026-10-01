बहादुरगढ़: नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग में खून से लथपथ मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग में गुरुवार सुबह एक युवक का शव खून से लथपथ हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की हत्या की गई है या वह बिल्डिंग से नीचे गिरकर हादसे का शिकार हुआ। सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

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मृतक की पहचान जोहरी नगर निवासी 30 वर्षीय बिट्टू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बिट्टू एक रिटेल स्टोर में काम करता था। परिजनों के अनुसार छुट्टी के बाद वह घर आया था। इसके बाद कंपनी के काम से जाने की बात कहकर बाइक लेकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। रात करीब 9 बजे तक बिट्टू के घर नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। उसके पिता देर रात तक उसे तलाशते रहे।फोन पर भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। सुबह नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग में बिट्टू का शव खून से लथपथ हालत में मिला। सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए। फिलहाल शव को नागरिक अस्पताल के गृह में रखवाया गया है। परिजनों ने बिट्टू की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारण का पता चल सकेगा। बिट्टू दो भाइयों में छोटा था।