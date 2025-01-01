Jhajjar-Bahadurgarh News: विश्व प्राथमिक उपचार दिवस पर जागरूकता सत्र आयोजित

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शारीरिक शिक्षा विभाग की सहायक प्रोफेसर सुनीता रानी ने प्राथमिक उपचार के महत्व और आवश्यकता पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना या अचानक चोट लगने की स्थिति में चिकित्सकीय सहायता मिलने से पहले दिया गया उचित प्राथमिक उपचार घायल व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है।चोटों में बरती जाने वाली सावधानियों तथा प्राथमिक उपचार की प्रक्रियाओं की जानकारी दी। घाव पर पट्टी बांधने का व्यावहारिक प्रदर्शन किया। संवाद