Jhajjar-Bahadurgarh News: बराही गांव में प्रतिभाओं को मिली सौगात, बास्केटबॉल कोर्ट तैयार
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Sun, 13 Sep 2026 01:30 AM IST
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बहादुरगढ़। गांव बराही में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नवनिर्मित बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया गया।
जिला परिषद की ग्रांट से तैयार कोर्ट का उद्घाटन जिला पार्षद एवं भाजपा जिला महामंत्री रविंद्र छिल्लर उर्फ रविंद्र बराही, जिला खेल अधिकारी सत्येंद्र, बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीपाल और जिलाध्यक्ष रविंद्र हुड्डा ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। इसी के साथ 39वीं हरियाणा स्टेट यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप का भी आगाज हुआ। प्रतियोगिता के दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उत्साहवर्धन किया। संवाद
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जिला परिषद की ग्रांट से तैयार कोर्ट का उद्घाटन जिला पार्षद एवं भाजपा जिला महामंत्री रविंद्र छिल्लर उर्फ रविंद्र बराही, जिला खेल अधिकारी सत्येंद्र, बास्केटबॉल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष श्रीपाल और जिलाध्यक्ष रविंद्र हुड्डा ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर किया। इसी के साथ 39वीं हरियाणा स्टेट यूथ बास्केटबॉल चैंपियनशिप का भी आगाज हुआ। प्रतियोगिता के दौरान अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उत्साहवर्धन किया। संवाद