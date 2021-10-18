Hisar News: कूलर से करंट लगने से युवक की मौत, डेढ़ साल पहले हुई थी शादी, गर्भवती है पत्नी

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परिवार के सदस्य कर्मपाल ने बताया कि वीरेंद्र रविवार रात घर में मिट्टी डालने का काम कर रहा था। इसी दौरान कूलर में अचानक करंट दौड़ गया। गंभीर हालत में परिजन उसे हिसार के एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद सामान्य अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।परिजनों के अनुसार, वीरेंद्र की शादी करीब डेढ़ वर्ष पहले हुई थी और उसकी पत्नी गर्भवती है। जवान बेटे की अचानक मौत से परिवार में मातम पसरा है। वीरेंद्र ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़ा था और ट्रक चालक के रूप में कार्य करता था। ग्रामीणों के अनुसार, वह मिलनसार और शांत स्वभाव का युवक था। उसकी मौत से परिवार के साथ दोस्तों और ग्रामीणों में भी शोक है। सोमवार दोपहर गांव के श्मशान घाट में गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया।