Hisar News: नहर में बढ़ा पानी, किसानों की सतर्कता से टला टूटने का खतरा

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बालसमंद सब ब्रांच नहर घिराय गांव से होकर बालसमंद गांव तक पानी पहुंचाती है। इसके किनारों पर झाड़ियां और घास उगी हुई हैं, जबकि कई जगह किनारे कमजोर बताए जा रहे हैं। पानी का बहाव बढ़ने पर किसानों ने नहर टूटने की आशंका जताते हुए विभाग को सूचना दी।800 से 830 क्यूसेक रहता है सामान्य बहावसिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंता विकास सांगा ने बताया कि नहर में पानी अधिक होने की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पानी को साथ लगती राणा डिस्ट्रीब्यूटर नहर में डलवाया गया। उन्होंने बताया कि बालसमंद सब ब्रांच नहर में सामान्यतः 800 से 830 क्यूसेक पानी का बहाव रहता है। इससे अधिक पानी आने पर नहर टूटने का अंदेशा बढ़ जाता है।